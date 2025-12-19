19 декабря — День адвокатуры: искренние поздравления в прозе и картинках

К профессиональному празднику адвокатов собраны тёплые слова, красивые пожелания и праздничные открытки, чтобы поздравить тех, кто стоит на защите прав и свобод.

В Украине 19 декабря отмечают профессиональный праздник — День адвокатуры.

Праздник был учреждён не так давно, в 2002 году. Дата выбрана не случайно, ведь именно в этот день в Украине был введён в действие Закон об адвокатуре в 1992 году.

Праздник призван почтить и отметить работу адвокатов и её значение для развития государства и правосудия.

«Судебно-юридическая газета» собрала красивые поздравления и открытки для адвокатов, а также искренние пожелания с их профессиональным праздником.

***

Вітаємо з Днем адвокатури України! Ваша професія — це не лише знання закону, а й щоденна відповідальність за справедливість, права людини та верховенство права. Бажаємо витримки, професійної мудрості, сильних аргументів і рішень, які приносять користь людям і державі.

***

Щиро вітаємо адвокатів із професійним святом! Нехай ваша праця завжди буде гідно оціненою, позиція — почутою, а кожна справа — кроком до справедливості. Бажаємо впевненості, внутрішньої сили та незмінної віри в закон.

***

З Днем адвокатури! Нехай знання, досвід і принциповість допомагають вам відстоювати істину навіть у найскладніших справах. Бажаємо професійного зростання, поваги колег і клієнтів, а також балансу між роботою та особистим життям.

***

Вітаємо з професійним святом тих, хто стоїть на сторожі прав і свобод. Нехай ваша діяльність приносить не лише перемоги в суді, а й відчуття значущості власної справи. Бажаємо витримки, натхнення та нових досягнень.

***

З Днем адвокатури України! Ви щодня працюєте там, де потрібні холодний розум, тверда позиція і людяність. Нехай кожне слово буде переконливим, кожне рішення — зваженим, а кожен день — наповненим сенсом.

***

Прийміть щирі вітання з професійним святом! Бажаємо вам ясності думок, сили аргументів і справедливих рішень. Нехай довіра клієнтів і повага колег супроводжують вас у всіх професійних викликах.

***

Вітаємо адвокатів із їхнім днем! Нехай право завжди буде на вашому боці, а принципи — непохитними. Бажаємо професійної стійкості, успішних справ і впевненості у завтрашньому дні.

***

З Днем адвокатури! Дякуємо за вашу роботу, яка формує правову культуру та захищає фундаментальні цінності. Нехай кожна справа додає досвіду, кожна перемога — наснаги, а кожен день — віри у справедливість.

