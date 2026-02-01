  1. Общество

Куда поступать после школы: 5 перспективных профессий в сфере искусства

07:00, 1 февраля 2026
Искусство как работа: 5 профессий для тех, кто планирует творческую карьеру.
Куда поступать после школы: 5 перспективных профессий в сфере искусства
Украинский рынок труда все больше нуждается в специалистах креативных профессий, а искусство перестает быть «хобби без будущего». Для подростков, которые интересуются культурой, историей, дизайном или кино, уже сегодня существуют вполне реальные образовательные маршруты и перспективы карьерного роста.

Государственная служба занятости собрала пять самых интересных образовательных направлений для школьников и студентов, для которых искусство — не просто увлечение, а основа будущей профессии.

Реставратор: искусство точности и терпения

Профессия реставратора идеально подходит творческим перфекционистам. Именно эти специалисты восстанавливают и сохраняют музейные экспонаты, сочетая художественное видение с четкими технологическими стандартами. Для работы в этой сфере необходимо высшее художественное образование по направлениям изобразительного или декоративного искусства и реставрации. Лучше всего профессия подходит подросткам, которые интересуются искусством, историей и имеют склонность к химии.

Археолог: искусство читать прошлое

Археология имеет мало общего с киношными приключениями, но много — с кропотливой научной работой. Специалисты годами исследуют культурные слои, чтобы найти артефакты древних цивилизаций. Для этого необходимо образование по специальности «история и археология». Профессия подойдет тем, кто любит искусство, историю, языки и аналитическое мышление.

Антиквар: эксперт по старинным ценностям

Антиквар работает с предметами историко-художественной ценности — от картин и книг до ювелирных изделий и документов. В Украине антикварными могут считаться вещи возрастом от 50 лет. Для входа в профессию необходимо художественное образование, в частности в сфере декоративного искусства или реставрации. Этот род деятельности выбирают те, кто еще в подростковом возрасте увлекался историей, культурой и гуманитарными науками.

DTP-дизайнер: искусство в цифровом формате

DTP-дизайнеры занимаются компьютерной версткой и подготовкой макетов для печати — книг, журналов, брошюр и упаковки. Это профессия на пересечении искусства и технологий, которая требует знаний дизайна, графики и цифровых инструментов. Лучше всего она подходит тем, кто одинаково уверенно чувствует себя в творческих задачах и точных науках — математике и информатике.

Кинооператор: создавать большое украинское кино

Украинский кинематограф все чаще заявляет о себе на международных фестивалях и стриминговых платформах. Это открывает новые возможности для будущих кинооператоров. Образование по направлению аудиовизуального искусства и медиапроизводства позволяет работать с современными технологиями, камерой, светом и монтажом. В то же время эта профессия требует не только художественного вкуса, но и серьезной технической подготовки.

