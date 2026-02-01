  1. Суспільство

Куди вступати після школи: 5 перспективних професій у сфері мистецтва

07:00, 1 лютого 2026
Куди вступати після школи: 5 перспективних професій у сфері мистецтва
Український ринок праці дедалі більше потребує фахівців креативних професій, а мистецтво перестає бути «хобі без майбутнього». Для підлітків, які цікавляться культурою, історією, дизайном чи кіно, вже сьогодні існують цілком реальні освітні маршрути та перспективи кар’єрного зростання.

Державна служба зайнятості зібрала п’ять найцікавіших освітніх напрямів для школярів і студентів, для яких мистецтво — не просто захоплення, а основа майбутньої професії.

Реставратор: мистецтво точності і терпіння

Професія реставратора ідеально підходить творчим перфекціоністам. Саме ці фахівці відновлюють і зберігають музейні експонати, поєднуючи художнє бачення з чіткими технологічними стандартами. Для роботи в цій сфері потрібна вища художня освіта за напрямами образотворчого або декоративного мистецтва та реставрації. Найкраще професія підходить підліткам, які цікавляться мистецтвом, історією та мають схильність до хімії.

Археолог: мистецтво читати минуле

Археологія має мало спільного з кіношними пригодами, але багато — з наполегливою науковою роботою. Фахівці роками досліджують культурні шари, щоб віднайти артефакти давніх цивілізацій. Для цього необхідна освіта за спеціальністю «історія та археологія». Професія підійде тим, хто любить мистецтво, історію, мови та аналітичне мислення.

Антиквар: експерт зі старовинних цінностей

Антиквар працює з предметами історико-художньої цінності — від картин і книг до ювелірних виробів і документів. В Україні антикварними можуть вважатися речі віком від 50 років. Для входу в професію потрібна мистецька освіта, зокрема у сфері декоративного мистецтва або реставрації. Цей фах обирають ті, хто ще в підлітковому віці захоплювався історією, культурою та гуманітарними науками.

DTP-дизайнер: мистецтво у цифровому форматі

DTP-дизайнери займаються комп’ютерною версткою та підготовкою макетів для друку — книг, журналів, брошур і пакування. Це професія на перетині мистецтва і технологій, яка вимагає знань дизайну, графіки та цифрових інструментів. Найкраще вона підходить тим, хто однаково добре почувається у творчих завданнях і точних науках — математиці та інформатиці.

Кінооператор: створювати велике українське кіно

Український кінематограф дедалі частіше заявляє про себе на міжнародних фестивалях і стримінгових платформах. Це відкриває нові можливості для майбутніх кінооператорів. Освіта за напрямом аудіовізуального мистецтва та медіавиробництва дозволяє працювати з сучасними технологіями, камерою, світлом і монтажем. Водночас ця професія вимагає не лише художнього смаку, а й серйозної технічної підготовки.

