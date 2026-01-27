Учитывается ли выплата по уходу за ребенком в доход семьи при назначении базовой социальной помощи — ответ ПФ

В ПФ напомнили, что при назначении базовой социальной помощи учитывается среднемесячный совокупный доход семьи.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области разъяснило, учитывается ли при определении совокупного дохода семьи при назначении базовой социальной помощи ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 1 года.

При назначении базовой социальной помощи учитывается среднемесячный совокупный доход семьи. Это рассчитанный в среднем за месяц доход всех членов семьи, полученный ими в течение трех месяцев, предшествующих месяцу, который предшествует месяцу обращения.

Порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года № 632.

«В соответствии с указанным Порядком, ежемесячная помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года включается в среднемесячный совокупный доход семьи и учитывается при назначении базовой социальной помощи», — говорится в сообщении.

В то же время единовременная помощь при рождении ребенка в среднемесячный совокупный доход семьи не включается.

