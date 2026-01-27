Чи враховують до доходу сім’ї при призначенні базової соціальної допомоги виплату для догляду за дитиною — відповідь ПФ

У ПФ нагадали, що при призначенні базової соціальної допомоги береться до уваги середньомісячний сукупний дохід сім’ї.

Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області пояснило, чи враховують до сукупного доходу сім’ї при призначенні базової соціальної допомоги щомісячну виплату для догляду за дитиною до 1 року.

При призначенні базової соціальної допомоги береться до уваги середньомісячний сукупний дохід сім’ї. Це обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї, одержаний ними протягом трьох місяців, що передують місяцю, який передує місяцю звернення.

Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 632.

«Відповідно до зазначеного Порядку, щомісячна допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку включається до середньомісячного сукупного доходу сім’ї та враховується під час призначення базової соціальної допомоги», - йдеться у повідомленні.

Водночас одноразова допомога при народженні дитини до середньомісячного сукупного доходу сім’ї не включається.

