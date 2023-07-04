Депутатам Львовского областного совета вручили повестки перед заседанием, фото

Стало известно, что повестки были вручены в рамках мобилизационных мероприятий в Украине.

Фото: lvivoblrada.gov.ua

Во вторник, 4 июля, депутатам Львовского областного совета вручили повестки перед заседанием. Об этом сообщил депутат Иосиф Сытник.

«Сессия Львовского областного совета начинается со встречи с представителями Лычаковско-Железнодорожного ОРТЦК и СП Львова. Депутатам вручили Повестки. Слава Украине!" – отметил Сытник.

Он не уточнил, сколько депутатов получили.

Информацию о вручении повесток депутатам перед заседанием подтвердила начальник пресс-службы Львовского ТЦК и СП Мария Левко в комментарии «Суспільному».

По ее словам, повестки были вручены в рамках мобилизационных мероприятий в Украине.

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