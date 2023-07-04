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Депутатам Львовского областного совета вручили повестки перед заседанием, фото

12:19, 4 июля 2023
Стало известно, что повестки были вручены в рамках мобилизационных мероприятий в Украине.
Депутатам Львовского областного совета вручили повестки перед заседанием, фото
Фото: lvivoblrada.gov.ua
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Во вторник, 4 июля, депутатам Львовского областного совета вручили повестки перед заседанием. Об этом сообщил депутат Иосиф Сытник.

«Сессия Львовского областного совета начинается со встречи с представителями Лычаковско-Железнодорожного ОРТЦК и СП Львова. Депутатам вручили Повестки. Слава Украине!" – отметил Сытник.

Он не уточнил, сколько депутатов получили.

Информацию о вручении повесток депутатам перед заседанием подтвердила начальник пресс-службы Львовского ТЦК и СП Мария Левко в комментарии «Суспільному».

По ее словам, повестки были вручены в рамках мобилизационных мероприятий в Украине.

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