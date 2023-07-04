Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя проведе моніторинг всіх суддів Верховного Суду, а НАЗК перевірить їх спосіб життя і декларації

Крім того, суддів Верховного Суду зможуть перевірити на поліграфі, і будь-які громадяни зможуть надати ВРП інформацію стосовно ознак дисциплінарних проступків в діях суддів Верховного Суду.

Вартість практичного іспиту на право керування автомобілем у країнах ЄС – відомі розцінки

Головний сервісний центр МВС закликав громадян обов’язково приходити на іспити в Україні, якщо вдалося отримати талон.

Чиновники повинні будуть декларувати операції з обміну валюти та вказувати документи, які надають право проживання за кордоном

У декларації чиновники та посадовці повинні будуть вказати документи, які надають право на постійне проживання на території іноземних держав, а також дані про операції з купівлі доларів та євро.

ДБР отримає новий статус у сфері боротьби з корупцією

Державне бюро розслідувань отримає статус спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

Якщо одного суддю спіймали на хабарі, то перевіряти будуть весь суд – у Верховній Раді зареєстрували законопроект

Проводити перевірку суддів, одного з яких спіймали на хабарі, доручать Вищій раді правосуддя.

  1. Фото
  2. / В Україні

Депутатам Львівської обласної ради вручили повістки перед засіданням, фото

12:19, 4 липня 2023
Стало відомо, що повістки вручили в межах мобілізаційних заходів в Україні.
Депутатам Львівської обласної ради вручили повістки перед засіданням, фото
Фото: lvivoblrada.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У вівторок, 4 липня, депутатам Львівської обласної ради вручили повістки перед засіданням. Про це повідомив депутат Йосиф Ситник.

«Сесія Львівської обласної ради починається із зустрічі з представниками Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП м. Львова. Депутатам вручили Повістки. Слава Україні!» — зазначив Ситник.

Він не уточнив, скільки депутатів їх отримали.

Інформацію про вручення повісток депутатам перед засіданням підтвердила начальниця пресслужби Львівського ТЦК та СП Марія Левко у коментарі «Суспільному».

За її словами, повістки вручили в межах мобілізаційних заходів в Україні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси