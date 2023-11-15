Представлен официальный мяч Евро-2024: как он выглядит, фото

Он получил название Fussballiebe, что в переводе с немецкого означает Любовь к футболу.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный мяч финальной части Евро-2024 по футболу. Мероприятие пройдет в Германии. Об этом сообщает УЕФА.

Производителем футбольного снаряда стала немецкая компания Adidas, специализирующаяся на спортивной одежде и экипировке.

Он получил название Fussballiebe, что в переводе с немецкого означает Любовь к футболу.

Евро-2024 состоится с 14 июня по 14 июля следующего года в десяти городах Германии – Берлине, Дортмунди, Дюссельдорфе, Гамбурге, Гельзенкирхене, Кельне, Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте и Штутгарте. На турнир попадут 24 команды.

Как известно, сборная Украины проведет следующий матч 20 ноября в Леверкузене против Италии в заключительном туре квалификации Евро-2024.

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