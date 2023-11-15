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Верховный Суд продолжает регулярно перечислять средства в поддержку ВСУ

12:15, 15 ноября 2023
Общая сумма таких отчислений по состоянию на 1 ноября 2023 уже достигла более 438 млн грн – этот показатель едва ли не самый большой среди всех органов государственной власти.
Верховный Суд продолжает регулярно перечислять средства в поддержку ВСУ
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Начиная с марта 2022 года, судьи Верховного Суда ежемесячно перечисляют значительную часть судейского вознаграждения на специальный счет Нацбанка, открытый для сбора средств на нужды украинской армии. Общая сумма таких отчислений по состоянию на 1 ноября 2023 года уже достигла более 438 млн грн, не считая индивидуальных донатов судей и работников суда. Этот показатель едва ли не самый большой среди всех органов государственной власти.

Кроме того, судейский корпус и работники Аппарата ВС лично оказывают постоянную адресную финансовую поддержку и гуманитарную помощь отдельным военным подразделениям, которые сейчас выполняют задачи на фронте, и приобщаются к многочисленным волонтерским инициативам. В частности, за счет судей ВС для нужд военных были приобретены автомобили и снаряжения, необходимые для наших защитников, решаются и другие бытовые вопросы защитников.

Также судьи и сотрудники ВС посвящают свое внерабочее время и другой благотворительной деятельности: плетут маскировочные сетки, осуществляют регулярные донации крови и участвуют в восстановлении домов, поврежденных в результате вражеских обстрелов.

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