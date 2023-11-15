Верховний Суд продовжує регулярно перераховувати кошти на підтримку ЗСУ

Загальна сума таких відрахувань станом на 1 листопада 2023 року вже сягнула понад 438 млн грн – цей показник чи не найбільший серед усіх органів державної влади.

Починаючи з березня 2022 року судді Верховного Суду щомісячно перераховують значну частину суддівської винагороди на спеціальний рахунок Нацбанку, відкритий для збору коштів на потреби української армії. Загальна сума таких відрахувань станом на 1 листопада 2023 року вже сягнула понад 438 млн грн, не враховуючи індивідуальні донати суддів і працівників суду. Цей показник чи не найбільший серед усіх органів державної влади.

Крім того, суддівський корпус і працівники Апарату ВС особисто надають постійну адресну фінансову підтримку та гуманітарну допомогу окремим військовим підрозділам, які просто зараз виконують завдання на фронті, та долучаються до численних волонтерських ініціатив. Зокрема, коштом суддів ВС для потреб військових були придбані автомобілі та спорядження, необхідні для наших захисників, вирішуються й інші побутові питання захисників.

Також судді та співробітники ВС присвячують свій позаробочий час й іншій благодійній діяльності: плетуть маскувальні сітки, здійснюють регулярні донації крові та беруть участь у відновленні будинків, пошкоджених унаслідок ворожих обстрілів.

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