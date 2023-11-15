Чоловік може виїхати за кордон, якщо він самостійно виховує дитину до 18 років, — ДПСУ

На кордоні обов'язково потрібно надати документи, що підтверджують відповідний статус.

Чоловіки можуть виїхати за кордон, якщо вони самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років. На сайті Державної прикордонної служби опубліковано роз'яснення законодавства щодо правил перетину кордону на виїзд під час війни.

Особи, які можуть виїжджати за межі країни, визначено частиною 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Абзац 5 статті 23 вказаного закону говорить, що право на виїзд є у жінок і чоловіків, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років. Таким чоловікам на держкордоні обов'язково потрібно надати документи, що підтверджують їхній статус.

Пропустити через кордон зможуть за наявності таких документів:

1) свідоцтва про народження дитини (дітей);

2) свідоцтва про смерть матері дитини;

або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;

або рішення суду про визнання матері безвісти зниклою;

або рішення суду про оголошення матері померлою.

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