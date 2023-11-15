Мужчина может выехать за границу, если он самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет, — ГПСУ

На границе обязательно нужно предоставить документы, подтверждающие соответствующий статус.

Мужчины могут уехать за границу, если они самостоятельно воспитывают ребенка (детей) младше 18 лет. На сайте Государственной пограничной службы опубликовано разъяснение законодательства о правилах пересечения границы на выезд во время войны.

Лица, которые могут выезжать за пределы страны, определены частью 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Абзац 5 статьи 23 указанного закона говорит, что право на выезд есть у женщин и мужчин, самостоятельно воспитывающих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет. Таким мужчинам на госгранице обязательно нужно предоставить документы, подтверждающие их статус.

Пропустить через границу смогут при наличии следующих документов:

1) свидетельства о рождении ребенка (детей);

2) свидетельства о смерти матери ребенка;

или решение суда о лишении матери родительских прав;

или решение суда о признании матери без вести пропавшей;

или решение суда об объявлении матери умершей.

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