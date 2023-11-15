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Заказать обмен водительского удостоверения в Дії теперь можно с доставкой по Украине

15:34, 15 ноября 2023
В Дії усовершенствовали услугу замены водительского удостоверения.
Заказать обмен водительского удостоверения в Дії теперь можно с доставкой по Украине
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Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что теперь граждане могут заменить водительское удостоверение, не выходя из дома. В приложении Дія можно заказать доставку нового документа в отделение Укрпочты или курьером.

Как в Дія подать заявление о замене документа:

Авторизуйтесь в приложении - перейдите к меню Услуги - Замена водительского удостоверения или нажмите на значок контекстного меню на цифровом водительском и выберите Заменить удостоверение - укажите причину замены документа - тип удостоверения - способ доставки - укажите контактные данные - подпишите заявление.

Отмечается, что в течение 10 минут нужно оплатить услугу, иначе заявление аннулируется.

В МВД добавили, что рассмотрение онлайн-заявки, сформированной через Дію, составляет до 3 дней.

Отдельно предоставляются логистические услуги: доставка по Укрпочте займет до 7 дней и будет стоить 294 грн.

Также в Дії можно просмотреть статусы заявки, а Укрпочта – пошлет уведомление о доставке.

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