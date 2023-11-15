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Замовити обмін посвідчення водія в Дії відтепер можна з доставкою по Україні

15:34, 15 листопада 2023
У Дії вдосконалили послугу заміни посвідчення водія.
Замовити обмін посвідчення водія в Дії відтепер можна з доставкою по Україні
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Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що відтепер громадяни можуть замінити водійське посвідчення, не виходячи з дому. У застосунку Дія можна замовити доставку нового документа у відділення Укрпошти чи кур’єром.

Як у Дії подати заяву про заміну документа:

Авторизуйтеся в застосунку - перейдіть до меню Послуги - Заміна посвідчення водія або натисніть на значок контекстного меню на цифровому водійському й виберіть Замінити посвідчення - зазначте причину заміни документа - тип посвідчення - спосіб доставки - укажіть контактні дані - підпишіть заяву.

Зазначається, що протягом 10 хвилин треба оплатити послугу, інакше заява анулюється.

У МВС додали, що розгляд онлайн-заявки, сформованої через Дію, складає до 3 днів.

Окремо надаються логістичні послуги: доставка Укрпоштою займе до 7 днів і коштуватиме 294 грн.

Також в Дії можна переглянути статуси заявки, а Укрпошта – надішле сповіщення про доставку.

Нагадаємо, майбутні водії можуть складати теоретичний іспит без навчання в автошколі – Ігор Клименко.

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