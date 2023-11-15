В Україні хочуть посилити відповідальність за напад на медпрацівників: від 5 до 12 років

За словами голови медичного комітету Михайла Радуцького, останнім часом правоохоронці фіксують все більше нападів на бригади «швидкої» та медичних працівників.

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В Україні хочуть посилити кримінальну відповідальність за напад на медичних працівників, аптечних працівників, фахівців з реабілітації та рятувальників. Вона буде аналогічна нападу на поліцейського чи журналіста.

Про це розповів ініціатор поданого до Верховної Ради відповідного законопроєкта № 10221, голова медичного комітету, народний депутат Михайло Радуцький.

За його словами, останнім часом правоохоронці фіксують все більше нападів на бригади «швидкої» та медичних працівників.

«Водночас у законодавстві є професії, які стикаються з підвищеним ризиком агресії. За напад на правоохоронця чи журналіста ККУ передбачає жорстке покарання. За завдання легких тілесних ушкоджень поліцейському загрожує до 5 років позбавлення волі, за умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень – від 5 до 12 років. Тому, на мою думку, до переліку професій, які стикаються з підвищеним ризиком агресії, потрібно долучити медичних працівників», – переконаний Михайло Радуцький.

Депутати пропонують розширити перелік професій (медичні працівники, працівники системи «екстренки», аптечних закладів, фахівців з реабілітації та рятувальників) та доповнити Кримінальний кодекс новими статтями 350-1 та 350-2:

погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна (карається виправними роботами на строк до 2 років або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк);

умисне заподіяння побоїв, легкої, середньої тяжкості або тяжкого тілесного ушкодження (карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк; позбавленням волі на строк від 5 до 12 років);

вбивство або замах на вбивство (карається позбавленням волі на строк від 9 до 15 років або довічним позбавленням волі);

захоплення або тримання як заручника (карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років).

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