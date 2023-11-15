$5 000 хабаря слідчому за закриття справи щодо розкрадання коштів на ремонті укриттів: у Києві затримано фігуранта

Власник компаній, які здійснювали будівельні роботи з облаштування укриттів, що належать закладу освіти, намагався «домовитися» зі слідчим.

​​У Києві затримали фігуранта, який надав хабар слідчому за закриття кримінального провадження за фактом розкрадання бюджетних коштів на ремонті укриттів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, 41-річному уродженцю Київщини повідомлено про підозру в пропозиції та наданні службовій особі, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади (ч. 3 ст. 369 КК України).

«За даними слідства, власник компаній, які здійснювали будівельні роботи з облаштування бомбосховищ, що належать державному освітньому закладу, після його викриття у неякісному виконанні будівельних робіт, з метою уникнення кримінальної відповідальності за розкрадання бюджетних коштів намагався «домовитися» зі слідчим, який проводив розслідування за вказаним фактом.

Фігурант запропонував слідчому 5 тисяч доларів за закриття вказаного кримінального провадження та непритягнення його до кримінальної відповідальності.

В свою чергу, слідчий повідомив про вказаний факт правоохоронні органи та прийняв участь у документуванні злочинної діяльності бізнесмена», — йдеться у повідомленні.

14 листопада чоловіка було затримано в порядку ст. 208 КПК України одразу після надання неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Слідство триває.

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