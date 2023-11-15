У Києві через ДТП ускладнений рух транспорту від Північного мосту у напрямку метро «Почайна»

Сталася дорожньо-транспортна пригода на проспекті Степана Бандери.

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода на проспекті Степана Бандери.

Про це повідомили у Патрульній поліції столиці.

«Рух транспорту ускладнений від Північного мосту у напрямку метро "Почайна". На місці події патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху та складають відповідні адміністративні матеріали», - попередили інспектори.

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.