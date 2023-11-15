В Киеве из-за ДТП затруднено движение транспорта от Северного моста в направлении метро «Почайна»

Произошло дорожно-транспортное происшествие на проспекте Степана Бандеры.

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие на проспекте Степана Бандеры.

Об этом сообщили в Патрульной полиции столицы.

«Движение транспорта затруднено от Северного моста в направлении метро "Почайна". На месте происшествия патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения и составляют соответствующие административные материалы», – предупредили инспекторы.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

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