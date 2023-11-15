Глыба снега с крыши дома повредила авто: суд стянул с ОСМД в пользу собственника более 100 тысяч грн

В ОСМД заявляли, что не являются балансодержателем и управляющим дома, кроме этого, якобы та крыша не нуждалась в механической очистке, так как проект кровли делает невозможным падение глыб снега.

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До суду звернувся власник автомобіля з позовом до Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку про відшкодування матеріальної шкоди. Він пояснив, що торік у листопаді він припаркував своє авто у дворі будинку, де наразі мешкає та зареєстрований як ВПО.

Уночі з даху багатоповерхівки на його автомобіль упала брила снігу та льоду й пошкодила транспортний засіб. Сума збитків, за висновками експертів, склала 73 158 гривень. Про це пише Хмельницький апеляційний суд.

Зазначається, що оскільки ОСББ – управитель та балансоутримувач того будинку й має забезпечувати вчасне і якісне виконання робіт та надання послуг з утримання й обслуговування майна будинку, тож, на думку позивача, відповідальне за пошкодження автомобіля й повинне відшкодувати завдані збитки та усі судові витрати.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області задовольнив позов: стягнув з ОСББ на користь власника автомобіля 73 158 гривень матеріальної шкоди, 17 000 гривень витрат за проведення експертних досліджень й додатковим рішенням – 10 000 гривень витрат на правничу допомогу.

Скасувати обидва рішення місцевого суду й відмовити у задоволенні позову та у стягненні витрат на правничу допомогу – про це ОСББ просило в апеляційних скаргах. В обґрунтування вимог зазначило, що воно не є балансоутримувачем та управителем будинку, з якого нібито впав сніг на автомобіль. Крім того, тамтешній дах не потребує механічного очищення, бо проєкт покрівлі унеможливлює падіння глиб снігу.

За словами представника ОСББ, суд першої інстанції не встановив обставин події, про яку йшлося в позові, відеозапис та світлини, які надав власник автомобіля, – їх не підтверджують. До того ж транспортний засіб був припаркований з порушенням ПДР, оскільки у матеріалах справи немає доказів, що територія біля будинку відведена для стоянки автомобіля та позивач вжив необхідних заходів для його безпеки.

Апеляційний суд відхилив доводи апелянта, у тому числі й про те, що ОСББ не є управителем та балансоутримувачем будинку.

«Якщо ОСББ самостійно здійснює управління об`єктом – житловим багатоквартирним будинком (за правилами статті 11 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку») він є управителем цього багатоквартирного будинку у розумінні як цієї статті Закону, так і статті 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», у зв`язку із чим саме у ОСББ як управителя цього житлового об`єкту виникає обов`язок з утримання цього будинку, включаючи забезпечення та виконання всіх передбачених законом функцій та обов`язків, що є змістом та виникають з такого утримання», – зазначила колегія суддів ХАС.

Апеляційний суд також звернув увагу: у Примірному переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень будинків, споруд (наказ Держжитлокомунгоспу України від 10.08.2004 № 150), серед іншого, є послуга «Скидання з дахів та покрівель снігу та льоду».

Також, в п.п. 3.5.12 п. 3.5 «Прибирання прибудинкової території» розділу 3 «Утримання приміщень» Правил вказано, що сніг, що накопичується на дахах, потрібно скидати на землю і переміщати у прилоткову смугу, а на широких тротуарах – формувати у вали.

За Законом України «Про благоустрій населених пунктів» утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводить балансоутримувач цього будинку або підприємство, установа, організація, з якими балансоутримувач уклав відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території. І громадяни мають право звертатися до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної їхньому майну чи здоров`ю унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об`єктів благоустрою.

Обов`язок доведення відсутності вини у завданні шкоди позивачу цивільне законодавство покладає на відповідача. Доказів, які б спростували висновки експерта та розмір майнової шкоди, апелянт не надав, зауважив апеляційний суд.

«Установивши, що позивачу завдано майнової шкоди внаслідок падіння значного об`єму снігу та льоду на належний йому автомобіль з даху будинку, балансоутримувачем якого є ОСББ, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про покладення на відповідача обов`язку з відшкодування шкоди на ремонт транспортного засобу у розмірі 73 158,52 грн», – констатував ХАС та відхилив апеляційні скарги ОСББ, а рішення місцевого суду залишив без змін.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/6810/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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