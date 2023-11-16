10 месяцев работы комплексов автоматической фиксации: вынесено более 2 млн постановлений за нарушение ПДД

Где можно узнать о факте фиксации нарушения и оплатить штраф.

За 10 месяцев работы комплексов автоматической фиксации ПДД было вынесено 2 164 101 постановлений за нарушение правил дорожного движения. Водители уплатили уже 1 942 825 штрафов, то есть 90% на сумму 399 807 873 грн. Об этом сообщил первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Где можно узнать о факте фиксации нарушения и оплатить штраф:

Официальный сайт МВД Украины.

Официальное мобильное приложение МВД Украины – «Штрафи ПДР».

Чатбот «Штрафи ПДР».

Первый заместитель начальника патрульной полиции напомнил, что можно оплатить только 50 % от размера штрафа, если оплата произведена в течение 10 дней с момента получения постановления (или до этого времени, узнав с помощью приложений).

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