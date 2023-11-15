Во Франции суд выдал ордер на арест лидера Сирии Башара аль-Асада

Также выдан ордер на арест его брата Махера аль-Асада и двух других чиновников в связи с использованием запрещенного химического оружия против мирного населения в Сирии.

Суд Франции выдал ордер на арест лидера Сирии Башара аль-Асада, его брата Махера аль-Асада и двух других чиновников в связи с использованием запрещенного химического оружия против мирного населения в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что ордера на арест, касающиеся соучастия в преступлениях против человечности и военных преступлениях, были выданы после уголовного расследования химических атак в районе города Восточная Гута в августе 2013 года, в результате которых погибли более 1000 человек.

Это первый международный ордер на арест главы сирийского государства, жестоко разогнавший протесты в 2011 году, что эксперты ООН назвали военными преступлениями.

Кроме Башара Асада и Махера Асада, возглавлявшего 4-ю дивизию, элитное подразделение сирийской армии, ордера изданы в отношении двух генералов – Гассана Аббаса, директора филиала 450 Центра исследований и научных исследований, а также Бассам Аль-Хассан, офицера связи и руководителя службы безопасности.

Расследование было открыто после жалобы по гражданскому иску Сирийского центра медиа и свободы слова (SCM), Справедливой инициативы открытого общества (OSJI) и Сирийского архива.

«Это решение является историческим правовым прецедентом. Это новая победа для жертв, их семей и выживших, а также шаг к справедливости и крепкому миру в Сирии», – отметил юрист и основатель Сирийского центра медиа и свободы слова Мазен Дарвиш.

Планируется, что с 21 по 24 мая 2024 года в Париже состоится первый суд над чиновниками сирийского режима: троих чиновников режима Башара Асада будут судить за соучастие в преступлениях против человечности и военных преступлениях, за смерть двух франко-сирийских граждан Маззена Даббага и его сына Патрика арестованных в 2013 году.

Начавшись в 2011 году, конфликт в Сирии вызвал более полумиллиона смертей и разделил страну.

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