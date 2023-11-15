Государству вернули земли Бориспольского района стоимостью 99 млн грн

Земли водного фонда в пределах плеса реки Днепр возвращены государству.

Прокуратура в судебном порядке вернула государству земли водного фонда в пределах плеса реки Днепр стоимостью 99 млн грн, сообщает Киевская областная прокуратура.

Распоряжением Бориспольской райгосадминистрации безвозмездно отдала в собственность 26 украинцам земельные участки для ведения садоводства. Их общая стоимость составляет 99 млн грн, а площадь – 4,5 га.

Прокуратура установила, что отвод спорных земель произошел с нарушением законодательства, ведь эти земли предоставлены на средства водного плеса реки Днепр. Эта категория земель находится под особой охраной государства и их передача в частную собственность не допускается законом.

Именно эти нарушения стали основанием предъявления иска Киевской областной прокуратуры. Бориспольский горрайонный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и отменил решение о государственной регистрации права собственности на спорные участки за физическими лицами и обязал вернуть их в пользу государства.

Ранее мы писали, что суд вернул территориальной общине земли водного фонда Киевщины.

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