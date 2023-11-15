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  1. В мире

В Греции задержали подозреваемого в хищении средств Минобороны на товары военного назначения

16:09, 15 ноября 2023
Суд Афин отправил под арест подозреваемого в хищении средств по контрактам с Минобороны на закупку товаров военного назначения.
В Греции задержали подозреваемого в хищении средств Минобороны на товары военного назначения
Источник фото: dsnews.ua
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В Греции задержан гражданин Украины, которого подозревают в причастности к хищению бюджетных средств Министерства обороны Украины. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый в соучастии с другими лицами перехватил средства, которые были предназначены как предварительная оплата по контрактам с Министерством обороны Украины на закупку товаров военного назначения. Полученные деньги были в дальнейшем перечислены на счета физических лиц-предпринимателей по каким-то несуществующим услугам и работам. Преступление произошло в период со 2 марта по 10 мая 2022 года, когда подозреваемый занимал должность директора компании.

В июле 2022 года этому лицу было объявлено о подозрении в завладении чужим имуществом посредством злоупотребления служебным положением, совершенным в крупном размере организованной группой.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины направили в греческие органы запрос на задержание и временный арест этого лица. Также, совместно с Интерполом, был направлен запрос на разглашение информации о подозреваемом через Красный список.

В результате он был задержан в Греции. Апелляционный суд Афин принял решение о временном аресте.

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