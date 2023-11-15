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В Киеве на станции метро «Вокзальная» начали маскировать элементы отделки с коммунистической символикой

14:57, 15 ноября 2023
Соответствующие элементы помещены в специальные деревянные щиты.
В Киеве на станции метро «Вокзальная» начали маскировать элементы отделки с коммунистической символикой
Источник фото: facebook.com/kyivmetro
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На станции метро «Вокзальная» начали работы по маскировке элементов архитектурной отделки с коммунистической символикой. Об этом сообщили в КП «Киевский метрополитен».

«В рамках декоммунизации и дерусификации, на станции метро «Вокзальная» начаты маскировочные работы декоративных рельефных щитов с изображением большевистских вождей, серпа и молота и другой коммунистической символики. Соответствующие элементы архитектурного убранства станции помещены в специальные деревянные щиты», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что предприятие направило все необходимые письма и обращения для получения разрешения на демонтаж из публичного пространства декоративных рельефных щитов, размещенных в среднем зале станции «Вокзальная».

«Пока идет процедура согласований, принято решение о временной маскировке этих объектов», - пояснили в метрополитене.

Станция «Вокзальная» является недвижимым объектом культурного наследия – памяткой градостроительства и архитектуры местного значения, произведением инженерного искусства, имеет охранный статус и оберегается государством согласно правовому статусу памятки.

Источник фото: facebook.com/kyivmetro

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