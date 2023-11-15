Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З’їзд науковців-правників обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн-трансляція

На єдину вакантну посаду члена ВРП по квоті з’їзду науковців-правників претендують шість кандидатів з Києва, Харкова та Чернівців.

НАЗК склало протокол на очільника Конституційного Суду Сергія Головатого за те, що той не відповів їм на запит

НАЗК склало протоколи про адміністративне правопорушення щодо в. о. Голови Конституційного Суду України Сергія Головатого та керівника секретаріату КСУ Віктора Бесчастного.

Денис Малюська пояснив, чому варто повернутися до перевірок підстав набуття посадовцями статків до потрапляння на державну посаду

Спочатку парламент ухвалив норму про заборону перевірки підстав набуття посадовцями квартир, авто та грошей до призначення на посаду, а Єврокомісія це не оцінила, - тепер доведеться вносити зміни, але депутати вважають, що це блокуватиме можливості кадрового оновлення держапарату.

Директор ТОВ хотів звільнитися, але загальні збори товариства заяву не розглядали, — ВП ВС вирішила, до якої юрисдикції належить спір

Припинення повноважень одноосібного виконавчого органу ТОВ у разі подання директором заяви про розірвання трудового договору: ВП ВС відступила від висновків Верховного Суду щодо юрисдикції спору.

Адвокат заблокував нарадчу кімнату судді, а потім спробував туди прорватися

Суддя у відповідь видалив адвоката із зали судового засідання.

  1. В Україні

У Києві на станції метро «Вокзальна» почали маскувати елементи оздоблення з комуністичною символікою

14:57, 15 листопада 2023
Відповідні елементи поміщено у спеціальні дерев’яні щити.
У Києві на станції метро «Вокзальна» почали маскувати елементи оздоблення з комуністичною символікою
Джерело фото: facebook.com/kyivmetro
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На станції метро «Вокзальна» розпочали роботи з маскування елементів архітектурного оздоблення з комуністичною символікою. Про це повідомили у КП «Київський метрополітен».

«В межах декомунізації та дерусифікації, на станції метро «Вокзальна» розпочаті маскувальні роботи декоративних рельєфних щитів із зображенням більшовицьких вождів, серпа і молота та іншої комуністичної символіки. Відповідні елементи архітектурного оздоблення станції поміщено у спеціальні дерев’яні щити», - сказано у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що наразі підприємство направило всі необхідні листи та звернення для отримання дозволу на демонтаж із публічного простору декоративних рельєфних щитів, розміщених у середній залі станції «Вокзальна».

«Доки триває процедура узгоджень, прийнято рішення щодо тимчасового маскування цих об’єктів», - пояснили у метрополітені.

Станція «Вокзальна» є нерухомим об’єктом культурної спадщини – пам’яткою містобудування та архітектури місцевого значення, витвором інженерного мистецтва, має охоронний статус та оберігається державою згідно із правовим статусом пам’ятки.

Джерело фото: facebook.com/kyivmetro

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ростислав Москаль
    Ростислав Москаль
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Бурлаков
    Сергій Бурлаков
    член Вищої ради правосуддя, суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олена Петренко
    Олена Петренко
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Юлія Філонова
    Юлія Філонова
    суддя Сумського апеляційного суду