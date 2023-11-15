У Києві на станції метро «Вокзальна» почали маскувати елементи оздоблення з комуністичною символікою

Відповідні елементи поміщено у спеціальні дерев’яні щити.

Джерело фото: facebook.com/kyivmetro

На станції метро «Вокзальна» розпочали роботи з маскування елементів архітектурного оздоблення з комуністичною символікою. Про це повідомили у КП «Київський метрополітен».

«В межах декомунізації та дерусифікації, на станції метро «Вокзальна» розпочаті маскувальні роботи декоративних рельєфних щитів із зображенням більшовицьких вождів, серпа і молота та іншої комуністичної символіки. Відповідні елементи архітектурного оздоблення станції поміщено у спеціальні дерев’яні щити», - сказано у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що наразі підприємство направило всі необхідні листи та звернення для отримання дозволу на демонтаж із публічного простору декоративних рельєфних щитів, розміщених у середній залі станції «Вокзальна».

«Доки триває процедура узгоджень, прийнято рішення щодо тимчасового маскування цих об’єктів», - пояснили у метрополітені.

Станція «Вокзальна» є нерухомим об’єктом культурної спадщини – пам’яткою містобудування та архітектури місцевого значення, витвором інженерного мистецтва, має охоронний статус та оберігається державою згідно із правовим статусом пам’ятки.

Джерело фото: facebook.com/kyivmetro

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