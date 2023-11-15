У Греції затримали підозрюваного у розкраданні коштів Міноборони на товари військового призначення

Суд Афін відправив під арешт підозрюваного у розкраданні коштів за контрактами з Міноборони на закупівлю товарів військового призначення.

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У Греції затримано громадянина України, якого підозрюють у причетності до розкрадання бюджетних коштів Міністерства оборони України. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний у співучасті з іншими особами перехопив кошти, які були призначені як попередня оплата за контрактами з Міністерством оборони України на закупівлю товарів військового призначення. Отримані гроші були подальше перераховані на рахунки фізичних осіб-підприємців за якимись неіснуючими послугами та роботами. Злочин стався в період з 2 березня по 10 травня 2022 року, коли підозрюваний обіймав посаду директора компанії.

У липні 2022 року цій особі було оголошено про підозру у заволодінні чужим майном за допомогою зловживання службовим становищем, вчиненим у великому розмірі організованою групою.

Прокурори Офісу Генерального прокурора України направили до грецьких органів запит на затримання та тимчасовий арешт цієї особи. Також, спільно з Інтерполом, було надіслано запит на розголошення інформації про підозрюваного через Червоний список.

У результаті він був затриманий у Греції. Апеляційний суд Афін прийняв рішення про тимчасовий арешт.

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