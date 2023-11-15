Державі повернули землі Бориспільського району вартістю 99 млн грн

Землі водного фонду в межах плеса річки Дніпро повернуто державі.

фото з відкритих джерел

Прокуратура в судовому порядку повернула державі землі водного фонду в межах плеса річки Дніпро вартістю 99 млн грн, повідомляє Київська обласна прокуратура.

Зазначається, що розпорядженням Бориспільської райдержадміністрації безоплатно віддала у власність 26 українцям земельні ділянки для ведення садівництва. Їх загальна вартість становить 99 млн грн, а площа – 4,5 га.

Прокуратура встановила, що відведення спірних земель відбулося з порушенням законодавства, адже ці землі надано коштом водного плеса річки Дніпро. Ця категорія земель перебуває під особливою охороною держави і їх передача у приватну власність заборонена законом.

Саме зазначені порушення стали підставою пред’явлення позову Київської обласної прокуратури. Бориспільський міськрайонний суд задовольнив позовні вимоги прокуратури та скасував рішення про державну реєстрацію права власності на спірні ділянки за фізичними особами та зобов’язав повернути їх на користь держави.

Раніше ми писали, що суд повернув територіальній громаді землі водного фонду Київщини.

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