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У Франції суд видав ордер на арешт лідера Сирії Башара аль-Асада

15:41, 15 листопада 2023
Також видано ордер на арешт його брата Махера аль-Асада та двох інших високопосадовців у зв’язку з використанням забороненої хімічної зброї проти мирного населення в Сирії.
У Франції суд видав ордер на арешт лідера Сирії Башара аль-Асада
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Суд Франції видав ордер на арешт лідера Сирії Башара аль-Асада, його брата Махера аль-Асада та двох інших високопосадовців у зв’язку з використанням забороненої хімічної зброї проти мирного населення в Сирії. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ордери на арешт, які стосуються співучасті у злочинах проти людяності та у військових злочинах, були видані після кримінального розслідування хімічних атак в районі міста Східна Гута в серпні 2013 року, внаслідок яких загинуло понад 1000 людей.

Це перший міжнародний ордер на арешт глави сирійської держави, який жорстоко розігнав протести в 2011 році, що експерти ООН назвали військовими злочинами.

Окрім Башара Асада та Махера Асада, який очолював  4-у дивізію, елітний підрозділ сирійської армії, ордери видані щодо двох генералів – Гассана Аббаса, директора філії 450 Центру досліджень і наукових досліджень, а також Бассам Аль-Хассан, офіцера зв'язку та керівника служби безпеки.

Розслідування було відкрито після скарги з цивільним позовом Сирійського центру медіа та свободи слова (SCM), Справедливої ініціативи відкритого суспільства (OSJI) та Сирійського архіву.

«Це рішення є історичним правовим прецедентом. Це нова перемога для жертв, їхніх сімей і тих, хто вижив, а також крок до справедливості та міцного миру в Сирії», – зазначив юрист та засновник Сирійського центру медіа та свободи слова Мазен Дарвіш.

Заплановано, що  з 21 по 24 травня 2024 року в Парижі відбудеться перший суд над чиновниками сирійського режиму: трьох високопосадовців режиму Башара Асада судитимуть за співучасть у злочинах проти людяності та військових злочинах, за смерть двох франко-сирійських громадян Маззена Даббага та його сина Патріка, заарештованих у 2013 році.

Розпочавшись у 2011 році, конфлікт у Сирії спричинив понад півмільйона смертей і розділив країну.

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