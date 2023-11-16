10 місяців роботи комплексів автоматичної фіксації: винесено більше 2 млн постанов за порушення ПДР

Де можна дізнатися про факт фіксації порушення і оплатити штраф.

За 10 місяців роботи комплексів автоматичної фіксації ПДР було винесено 2 164 101 постанов за порушення правил дорожнього руху. Водії сплатили уже 1 942 825 штрафів, тобто 90% на суму 399 807 873 грн. Про це повідомив перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький.

Де можна дізнатися про факт фіксації порушення і оплатити штраф:

Офіційний сайт МВС України.

Офіційний мобільний застосунок МВС України — «Штрафи ПДР».

Чатбот «Штрафи ПДР».

Перший заступник начальника патрульної поліції нагадав, що можна сплатити лише 50 % від розміру штрафу, якщо оплата здійснена протягом 10 днів із моменту отримання постанови (або до цього часу, дізнавшись із допомогою застосунків).

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