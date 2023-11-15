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  1. В Украине

$5 000 взятки следователю за закрытие дела по хищению средств на ремонте укрытий: в Киеве задержан фигурант

16:16, 15 ноября 2023
Владелец компаний, осуществлявших строительные работы по обустройству укрытий, принадлежащих учебному заведению, пытался «договориться» со следователем.
$5 000 взятки следователю за закрытие дела по хищению средств на ремонте укрытий: в Киеве задержан фигурант
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В Киеве задержан фигурант, который предоставил взятку следователю за закрытие уголовного производства по факту хищения бюджетных средств на ремонте укрытий. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, 41-летнему уроженцу Киевщины поставлено в известность о подозрении в предложении и предоставлении должностному лицу, занимающему ответственное положение неправомерной выгоды, за совершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает и оказывает такую выгоду любого действия с использованием предоставленной ему власти (ч. 3 ст.369 УК Украины).

«По данным следствия, владелец компаний, которые осуществляли строительные работы по обустройству принадлежащих государственному образовательному учреждению бомбоубежищ, после его разоблачения в некачественном выполнении строительных работ, во избежание уголовной ответственности за хищение бюджетных средств пытался «договориться» со следователем, который проводил расследование по указанному факту.

Фигурант предложил следователю 5 тысяч долларов за закрытие указанного уголовного производства и непривлечение его к уголовной ответственности.

В свою очередь, следователь сообщил об указанном факте правоохранительным органам и принял участие в документировании преступной деятельности бизнесмена», — говорится в сообщении.

14 ноября мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после предоставления неправомерной выгоды.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Следствие продолжается.

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