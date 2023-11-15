В Украине хотят усилить ответственность за нападение на медработников: от 5 до 12 лет

По словам главы медицинского комитета Михаила Радуцкого, в последнее время правоохранители фиксируют все больше нападений на бригады «скорой» и медицинских работников.

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В Украине хотят усилить уголовную ответственность за нападение на медицинских работников, аптечных работников, специалистов по реабилитации и спасателей. Она будет аналогична нападению на полицейского или журналиста.

Об этом рассказал инициатор поданного в Верховную Раду соответствующего законопроекта №10221, глава медицинского комитета, народный депутат Михаил Радуцкий.

По его словам, в последнее время правоохранители фиксируют все больше нападений на бригады «скорой» и медицинских работников.

«В то же время, в законодательстве есть профессии, которые сталкиваются с повышенным риском агрессии. За нападение на правоохранителя или журналиста УКУ предусматривает жесткое наказание. За нанесение легких телесных повреждений полицейскому грозит до 5 лет лишения свободы, за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений – от 5 до 12 лет. Поэтому, по моему мнению, в список профессий, которые сталкиваются с повышенным риском агрессии, нужно додать медицинских работников», – убежден Михаил Радуцкий.

Депутаты предлагают расширить перечень профессий (медицинские работники, работники системы «экстренки», аптечных заведений, специалистов по реабилитации и спасателей) и дополнить Уголовный кодекс новыми статьями 350-1 и 350-2:

угрозу убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества (наказывается исправительными работами на срок до 2 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок);

преднамеренное причинение побоев, легкой, средней тяжести или тяжкого телесного повреждения (наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок; лишением свободы на срок от 5 до 12 лет);

убийство или покушение на убийство (наказывается лишением свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненным лишением свободы);

захват или удержание в качестве заложника (наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет).

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