Представлено офіційний м'яч Євро-2024: як він виглядає, фото

Він отримав назву «Fussballiebe», що в перекладі з німецької означає «Любов до футболу».

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) представила офіційний м'яч фінальної частини Євро-2024 з футболу. Захід пройде у Німеччині. Про це повідомляє УЄФА.

Виробником футбольного снаряду стала німецька компанія Adidas, яка спеціалізується на спортивному одязі та екіпіруванні.

Він отримав назву «Fussballiebe», що в перекладі з німецької означає «Любов до футболу».

Євро-2024 відбудеться з 14 червня по 14 липня наступного року у десяти містах Німеччини – Берліні, Дортмунді, Дюссельдорфі, Гамбурзі, Гельзенкірхені, Кельні, Лейпцигу, Мюнхені, Франкфурті та Штутгарті. На турнір потраплять 24 команди.

Як відомо, збірна України проведе наступний матч 20 листопада у Леверкузені проти Італії у заключному турі кваліфікації Євро-2024.

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