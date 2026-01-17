Международный автобус Вена-Киев попал в серьезное ДТП во Львовской области — есть раненые, фото

Водитель выехал за пределы проезжей части дороги, наехал на металлический отбойник и в дерево.

Во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием пассажирского автобуса международного сообщения Вена-Киев. В результате аварии 9 человек пострадали, сообщает полиция.

Указано, что около 8:00 рейсовый автобус Setra, за рулем которого находился 59-летний водитель, выехал за пределы проезжей части и села Любинцы Стрыйского района. Он наехал на металлический отбойник, а затем врезался в дерево.

В момент аварии в салоне автобуса находились 25 пассажиров. Девять человек в возрасте от 19 до 69 лет обратились за медицинской помощью. Семь из них были доставлены в больницу, где врачи уточняют диагнозы.

Других пассажиров правоохранители доставили в пункт несокрушимости в Стрыйском районном управлении полиции. Там с людьми работают полицейские психологи, пассажиры могут согреться, выпить горячие напитки, перекусить и дождаться прибытия другого автобуса.

