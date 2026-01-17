  1. Фото
  2. / В Украине

Международный автобус Вена-Киев попал в серьезное ДТП во Львовской области — есть раненые, фото

21:50, 17 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Водитель выехал за пределы проезжей части дороги, наехал на металлический отбойник и в дерево.
Международный автобус Вена-Киев попал в серьезное ДТП во Львовской области — есть раненые, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием пассажирского автобуса международного сообщения Вена-Киев. В результате аварии 9 человек пострадали, сообщает полиция.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Указано, что около 8:00 рейсовый автобус Setra, за рулем которого находился 59-летний водитель, выехал за пределы проезжей части и села Любинцы Стрыйского района. Он наехал на металлический отбойник, а затем врезался в дерево.

В момент аварии в салоне автобуса находились 25 пассажиров. Девять человек в возрасте от 19 до 69 лет обратились за медицинской помощью. Семь из них были доставлены в больницу, где врачи уточняют диагнозы.

Других пассажиров правоохранители доставили в пункт несокрушимости в Стрыйском районном управлении полиции. Там с людьми работают полицейские психологи, пассажиры могут согреться, выпить горячие напитки, перекусить и дождаться прибытия другого автобуса.

 Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новые тарифы в ЦНАПах: законопроект о админуслугах готовят ко второму чтению

Суммы административных сборов будут обновляться как минимум раз в три года, при этом бесплатными остаются социальные и пенсионные услуги.

Электронное землеустройство и конфискация земель: Комитет рекомендует законопроект, который частично перепишет земельное законодательство

Аграрный комитет Верховной Рады одобрил законопроект о цифровизации землеустройства и новых подходах к конфискации и продаже земельных участков.

Вина без штрафа: когда привлечение за нарушение ПДД становится невозможным

Апелляционный суд подтвердил закрытие дела из‑за истечения сроков, но установил неправомерные действия водителя.

Кабмину предлагают утвердить Порядок реализации арестованных активов АРМА: что он изменит

Проект постановления Кабмина о Порядке реализации арестованных активов АРМА передан на согласование в Государственную регуляторную службу.

Минималка свыше 12 тысяч и рост прожиточного минимума: что предлагают в Верховной Раде на 2026 год

На реализацию двух законопроектов потребуется более 126 млрд грн.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]