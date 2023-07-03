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Рада расширила перечень волонтеров, собирание которых освобождается от налогообложения

Депутаты приняли закон о расширении перечня волонтеров, помощь которых освобождается от налогообложения.

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Рада расширила перечень волонтеров, собирание которых освобождается от налогообложения

10:59, 3 июля 2023
Депутаты приняли закон о расширении перечня волонтеров, помощь которых освобождается от налогообложения.
Рада расширила перечень волонтеров, собирание которых освобождается от налогообложения
Фото из открытых источников
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Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №8401 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения, которым, среди прочего, расширяется перечень волонтеров, благотворительная помощь которых освобождается от налогообложения, однако ограничивается срок такого увольнения.

Принятым законом внесены изменения в Налоговый кодекс и установлено, что освобождается от налогообложения помощь, которую собирают волонтеры, не включенные в реестр волонтеров. Освобождение от налогообложения применяется в отчетном налоговом году, предшествующем году внесения физического лица в Реестр волонтеров.

В настоящее время освобождается от налогообложения помощь волонтеров, включенных в Реестр до 1 января 2023 года. Таким образом волонтеры, которые не зарегистрированы в реестре также будут иметь указанную льготу после подписания закона Президентом Украины.

При этом законом ограничен срок освобождения от налогообложения пособий волонтеров Указанный срок завершится 31 декабря следующего года после прекращения военного положения.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий освобождение от налогообложения помощи, поступающей от волонтеров. Указанная льгота распространена только на волонтеров, которые включены в реестр до 1 января 2023 года.

Автор: Ярослав Конощук

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