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Рада розширила перелік волонтерів, збори яких звільняються від оподаткування

10:59, 3 липня 2023
Депутати ухвалили закон про розширення переліку волонтерів, допомога яких звільняється від оподаткування.
Рада розширила перелік волонтерів, збори яких звільняються від оподаткування
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №8401 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану, яким серед іншого розширено перелік волонтерів, благодійна допомога яких звільняється від оподаткування, однак обмежується строк такого звільнення. За відповідне рішення проголосував 251 народний депутат.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу та встановити, що звільняється від оподаткування допомога, яку збирають волонтери, що не включені до реєстру волонтерів. Звільнення від оподаткування застосовується у звітному податковому році, що передує року внесення фізичної особи до Реєстру волонтерів.

Наразі звільняється від оподаткування допомога волонтерів, які були включені до Реєстру до 1 січня 2023 року. Таким чином, волонтери, які наразі не зареєстровані в реєстрі також матимуть зазначену пільгу після підписання закону Президентом України.

При цьому законом обмежено строк звільнення від оподаткування допомоги волонтерів. Зазначений строк завершиться 31 грудня наступного року після припинення воєнного стану.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає звільнення від оподаткування допомоги, яка надходить від волонтерів. Зазначена пільга поширена лише на волонтерів, які включені до реєстру до 1 січня 2023 року.

Автор: Ярослав Конощук

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