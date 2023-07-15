Беременная женщина сама сможет определять, когда ей уходить в отпуск, — Рада приняла закон

Верховная Рада изменила правила отпуска по беременности женщин.

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Верховная Рада 13 июля приняла в целом как закон законопроект об особенностях использования отпуска по беременности и родам 9271.

Как пояснила соавтор законопроекта, нардеп Евгения Кравчук, в Украине женщинам гарантирован обязательный оплачиваемый отпуск по беременности и родам. Начало такого отпуска учитывается с даты родов. То есть женщины не имеют возможности изменить дату начала такого отпуска, учитывая свое медицинское состояние и самочувствие.

Кроме того, если женщина не использовала часть указанного отпуска на роды, неиспользованные дни не могут быть перенесены и использованы ею после родов.

«Мы предлагаем предоставить право работающим женщинам, в случае отсутствия медицинских противопоказаний, по собственному желанию начинать отпуск по беременности и родам позже, чем за 70 (90) дней до ожидаемой даты родов, а также переносить неиспользованные дни отпуска на период после родов. .

При этом общая продолжительность такого отпуска, предусмотренная законодательством, не изменится. К примеру, в случае принятия указанных изменений женщина сможет использовать 20 дней отпуска до ожидаемой даты родов и 106 дней - после, общая продолжительность отпуска останется неизменной и составит 126 дней. А если мама не желает начинать данный отпуск позже или имеются медицинские противопоказания, будет действовать «стандартное» распределение дней отпуска до и после родов», отметила депутат.

«Очень правильная инициатива, потому что сейчас беременную женщину обязательно отправляли в отпуск. Даже если у нее была возможность продолжить работу», отметил Ярослав Железняк.

Автор: Наталья Мамченко

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