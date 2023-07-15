Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрила за основу проект об остановке сроков исковой давности и изменении порядка открытия наследства

Авторы предлагают определить в переходных положениях к Гражданскому кодексу, что в период действия в Украине военного, чрезвычайного положения сроки исковой давности, установленные ГК, останавливаются на срок действия такого положения.

Депутаты готовятся упростить получение статуса участника боевых действий

Парламентарии дорабатывают до второго чтения законопроект, которым предлагается снять с защитников обязанность собирать документы, необходимые для получения статуса участника боевых действий.

Верховная Рада примет изменения в ГПК, которыми вводится новый стандарт доказывания

В гражданский процесс введут стандарт доказывания «большей вероятности».

Описательная часть акта налоговой проверки должна быть сформулирована так, чтобы налогоплательщик мог понять, в чем, по мнению налогового органа, состоит состав нарушения, - Верховный Суд

Хотя акт налоговой проверки не является самостоятельным предметом судебного обжалования, он является одним из доказательств по делу о признании противоправным решения контролирующего органа, - позиция КАС ВС.

Глава НАПК Александр Новиков заявил, что для приглашения в НАТО Украина должна возобновить электронное декларирование и провести судебную реформу

Очевидно, главе НАПК известно больше, чем Генсеку НАТО и украинским чиновникам.

  1. Публикации
  2. / Законодательство

Беременная женщина сама сможет определять, когда ей уходить в отпуск, — Рада приняла закон

08:00, 15 июля 2023
Верховная Рада изменила правила отпуска по беременности женщин.
Беременная женщина сама сможет определять, когда ей уходить в отпуск, — Рада приняла закон
Фото: iStock
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Верховная Рада 13 июля приняла в целом как закон законопроект об особенностях использования отпуска по беременности и родам 9271.

Как пояснила соавтор законопроекта, нардеп Евгения Кравчук, в Украине женщинам гарантирован обязательный оплачиваемый отпуск по беременности и родам. Начало такого отпуска учитывается с даты родов. То есть женщины не имеют возможности изменить дату начала такого отпуска, учитывая свое медицинское состояние и самочувствие.

Кроме того, если женщина не использовала часть указанного отпуска на роды, неиспользованные дни не могут быть перенесены и использованы ею после родов.

«Мы предлагаем предоставить право работающим женщинам, в случае отсутствия медицинских противопоказаний, по собственному желанию начинать отпуск по беременности и родам позже, чем за 70 (90) дней до ожидаемой даты родов, а также переносить неиспользованные дни отпуска на период после родов. .

При этом общая продолжительность такого отпуска, предусмотренная законодательством, не изменится. К примеру, в случае принятия указанных изменений женщина сможет использовать 20 дней отпуска до ожидаемой даты родов и 106 дней - после, общая продолжительность отпуска останется неизменной и составит 126 дней. А если мама не желает начинать данный отпуск позже или имеются медицинские противопоказания, будет действовать «стандартное» распределение дней отпуска до и после родов», отметила депутат.

«Очень правильная инициатива, потому что сейчас беременную женщину обязательно отправляли в отпуск. Даже если у нее была возможность продолжить работу», отметил Ярослав Железняк.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Василяка
    Дмитро Василяка
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду