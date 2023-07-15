Стало известно, что происходит с проектом об отмене Хозяйственного кодекса

Комитет создал рабочую группу по доработке законопроекта об отмене Хозяйственного кодекса.

Парламентский Комитет по экономическому развитию принял решение создать рабочую группу по доработке законопроекта об отмене Хозяйственного кодекса (законопроект об особенностях регулирования предпринимательской деятельности отдельных видов юридических лиц и их объединений в переходный период №6013).

Соответствующее решение было принято на заседании 7 июля. Возглавит рабочую группу заместитель председателя Комитета Алексей Мовчан.

Напомним, законопроект был принят в первом чтении в январе 2023 года.

Им вносятся изменения в Гражданский кодекс, признается утратившим силу Хозяйственный кодекс, вводится переходный период на семь лет для постепенного прекращения «предприятий» и их преобразования в хозяйственные общества, вносятся изменения в ряд специальных законов с целью приведения их в соответствие с Гражданским кодексом Украины. Проект касается определения обязанностей должностных лиц юридических лиц, отменяются понятия «право хозяйственного ведения» и «право оперативного управления».

Напомним, ранее председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач в интервью «Судебно-юридической газете» отметила, что принятие законопроекта 6013 об отмене Хозяйственного кодекса не только не решит существующие проблемы, но и породит новые – и по реализации прав владельцев государственного. и коммунального имущества, и по управлению военным имуществом, и по экономической конкуренции, энергетических и газотранспортных систем.

Автор: Наталья Мамченко

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