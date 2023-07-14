66 банкнот на одного жителя: в НБУ сообщили, сколько наличных находится в обращении

В Украине больше всего в обращении банкнот номиналом 500 гривен.

НБУ сообщил, что на 1 июля в обращении в Украине находились наличные деньги на сумму 711,9 миллиарда гривен, на одного жителя Украины приходилось 66 банкнот и 172 монеты. Об этом информирует пресс-служба Нацбанка.

На начало июля в обращении находились 2,7 млрд. штук банкнот на общую сумму 705,7 млрд. грн., а также 14,3 млрд. штук монет на сумму свыше 6 млрд. грн. (без памятных и инвестиционных).

Это на 4,2 млрд грн или на 0,6% меньше, чем на 1 января 2023 г. (716,1 млрд грн).

На одного жителя Украины приходилось: 66 банкнот и 172 платежных разменных и оборотных монет (на начало года – 71 и 169 шт. соответственно).

Больше всего в обращении банкнот номиналом 500 гривен (27,7% от общего количества банкнот в обращении) и монет номиналом в 10 копеек (28,3% от общего количества монет в обращении).

Меньше всего в обращении – банкнот номиналом 10 гривен (3,5% от общего количества банкнот в обращении) и монет таким же номиналом (около 1,2% от общего количества монет в обращении).

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