66 банкнот на одного жителя: в НБУ повідомили, скільки готівки перебуває в обігу

В Україні найбільше у обігу банкнот номіналом 500 гривень.

НБУ повідомив, що на 1 липня в обігу в Україні перебувала готівка на суму 711,9 мільярда гривень, на одного жителя України припадало 66 банкнот та 172 монети. Про це інформує пресслужба Нацбанка.

На початок липня в обігу перебували 2,7 млрд штук банкнот на загальну суму 705,7 млрд грн, а також 14,3 млрд штук монет на суму понад 6 млрд грн ( (без пам’ятних та інвестиційних).

Це на 4,2 млрд грн або на 0,6% менше, ніж на 1 січня 2023 року (716,1 млрд грн).

На одного жителя України припадало: 66 банкнот і 172 платіжні розмінні та обігові монети (на початок року – 71 та 169 шт. відповідно).

Найбільше в обігу банкнот номіналом 500 гривень (27,7% від загальної кількості банкнот в обігу) та монет номіналом 10 копійок (28,3% від загальної кількості монет в обігу).

Найменше в обігу – банкнот номіналом 10 гривень (3,5% від загальної кількості банкнот в обігу) та монет таким же номіналом (близько 1,2% від загальної кількості монет в обігу).

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