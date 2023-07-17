Вища рада правосуддя попросила ВККС знайти місце роботи колись звільненому за порушення присяги судді

На користь Андрія Куликова є рішення ЄСПЛ, однак ситуація з його поверненням у крісло судді є непростою

Вища рада правосуддя 13 липня 2023 року спробувала вирішити питання працевлаштування судді військового місцевого суду Дніпропетровського гарнізону Андрія Куликова.

Як відомо, на свою посаду Андрій Куликов був призначений ще у 1997 році. У лютому 2004 року Вища рада юстиції внесла до Верховної Ради подання про звільнення Андрія Куликова з посади судді за порушення присяги. Але лише 22 травня 2008 року Верховна Рада звільнила Андрія Куликова з посади за порушення присяги судді.

За повідомленнями ЗМІ, у провину Андрію Куликову були поставлені численні порушення законодавства та етики.

Згодом, у 2010 році було ліквідовано військовий місцевий суд Дніпропетровського гарнізону.

Втім, у січні 2017 року Андрію Куликову разом з іншими 17 колишніми суддями, вдалося виграти справу в ЄСПЛ, відому як «Куликов та інші проти України». ЄСПЛ у своєму рішенні вказав на недосконалість процедури дисциплінарного провадження щодо суддів, яка діяла у 2004-2012 роках.

Касаційний адміністративний суд у складі ВС 18 липня 2019 року скасував рішення Вищої ради юстиції, а також відповідну постанову Верховної Ради і передав справу на повторний розгляд тепер вже Вищій раді правосуддя. Втім КАС ВС відмовився зобов'язати ВРП поновити Андрія Куликова на посаді судді.

У 2020 році трапився не зовсім приємний казус – напередодні розгляду своєї справа у ВП ВС Андрій Куликов звинуватив суддів Великої Палати та членів Вищої ради правосуддя у тому, що вони нібито готують на нього замах. У підсумку, 19 суддів ВП ВС звернулись у Раду правосуддя з повідомленням про втручання в їх професійну діяльність.

15 червня 2021 року ВРП ухвалила рішення про відмову у звільненні Андрія Куликова з посади судді військового місцевого суду Дніпропетровського гарнізону, а 15 липня того ж року ухвалила рішення про залишення без розгляду заяви позивача про поновлення його на посаді судді цього суду.

Оскільки військового місцевого суду Дніпропетровського гарнізону станом на 2021 рік вже не існувало, то і голова зазначеного суду вже ні міг видати наказ, згідно з яким позивач міг би бути зарахований у штат відповідного суду.

15 червня 2023 року Велика Палата Верховного Суду все ж зобов’язала Вищу раду правосуддя «вжити заходи, спрямовані на вирішення питання щодо можливості поновлення позивача на посаді судді».

13 липня Вища рада правосуддя констатувала, що згідно із приписами абзацу третього пункту 4 розділу ХІІІ «Перехідні положення» Закону України від 7 липня 2010 року № 2453-V «Про судоустрій і статус суддів», судді військових судів гарнізонів, апеляційних військових судів регіонів, апеляційного суду Військово-Морських Сил переводяться за їх згодою до місцевих або апеляційних судів, крім спеціалізованих, на підставі заяви про переведення за рішенням органу, який їх обрав чи призначив, зі звільненням їх з військової служби.

Після набрання чинності Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VІІІ «Про судоустрій і статус суддів» переведення судді на посаду судді до іншого суду здійснюється на підставі та в межах рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів, внесеної за результатами конкурсу на заміщення вакантної посади судді, проведеного в порядку, визначеному статтею 79 цього Закону.

Переведення судді на посаду судді до іншого суду того самого або нижчого рівня може здійснюватися без конкурсу тільки у випадках реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду, в якому такий суддя обіймає посаду судді (частини друга, третя статті 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Таким чином, підкреслила ВРП, у зв’язку з ліквідацією військового суду Дніпропетровського гарнізону Андрій Куликов може бути переведений за його згодою до місцевого, крім спеціалізованого, суду на підставі та в межах рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України без конкурсу.

Ураховуючи зазначене, до повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів законодавцем віднесено визначення організаційних засад щодо переведення судді ліквідованого військового суду Дніпропетровського гарнізону Андрія Куликова до іншого суду того самого рівня без конкурсу у зв’язку з ліквідацією та припиненням роботи цього суду.

Відтак, ВРП вирішила звернутися до ВККС стосовно необхідності вжиття заходів, спрямованих на вирішення питання щодо можливості переведення Андрія Куликова на посаду судді до іншого суду того самого рівня.

Автор В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.