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  1. У світі

Австрієць відсудив право бути «зеброю»

23:51, 14 липня 2023
Чоловік у судах довго боровся за своє незвичне прізвище.
Австрієць відсудив право бути «зеброю»
Фото: timesofmalta.com
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В Австрії чоловік через суд домігся права носити прізвище Зебра. Про це повідомляє видання Die Presse.

Щоб отримати таке незвичайне прізвище, австрійцю довелося звернутися спочатку до місцевого, а згодом і до Верховного суду.

«Місцевий суд заявив мені, що зеброю може називатися тільки тварина, яка живе в Африці», - розповів чоловік.

В результаті позивач таки зміг довести, що це прізвище було в його роді протягом кількох століть, і тільки в 1950-х роках його дід вирішив від нього відмовитися.

Як зазначає видання, раніше австрійський суд заборонив іншому громадянину країни взяти прізвище Кінь, але схвалив прізвища Лис, Бобер та Страус.

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