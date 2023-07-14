Шмигаль повідомив, чи буде підвищення тарифів в Україні

Прем'єр-міністр відповів на запитання щодо того, чи буде підвищення тарифів.

Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в регіонів зараз достатньо коштів у бюджетах, тож підвищення тарифів не очікується. Про це він сказав під час засідання уряду.

За словами глави уряду, загальна сума субвенцій регіонам складає 92 млрд гривень. При цьому зараз фіксують суттєвий приріст у доходах місцевих бюджетів.

Як зазначив Шмигаль, за перше півріччя 2023 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло майже 218 млрд гривень, що на 42,5 млрд гривень більше, ніж минулого року.

«Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ уже становили 170 млрд грн. Тобто коштів на місцях достатньо, у тому числі для того, щоб підтримувати власні комунальні підприємства та не підвищувати зараз тарифи», - додав прем'єр.

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