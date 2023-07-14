Шмыгаль сообщил, будет ли повышение тарифов в Украине

Премьер-министр ответил на вопрос относительно того, будет ли повышение тарифов.

Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что у регионов сейчас достаточно средств в бюджетах, поэтому повышение тарифов не ожидается. Об этом он сказал во время заседания правительства 14 июля.

По словам главы правительства, общая сумма субвенций регионам составляет 92 млрд гривен. При этом сейчас фиксируют существенный прирост в доходах местных бюджетов.

Как отметил Шмыгаль, за первое полугодие 2023 года в общий фонд местных бюджетов поступило почти 218 млрд гривен, что на 42,5 млрд гривен больше, чем в прошлом году.

«Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений уже составили 170 млрд грн. То есть средств на местах достаточно, в том числе для того, чтобы поддерживать собственные коммунальные предприятия и не повышать сейчас тарифы», - добавил премьер.

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