В Одесской области задержали «криминального авторитета» из санкционного списка СНБО

Решается вопрос о принудительном выдворении «криминального авторитета» с территории Украины.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что оперативники ведомства задержали «уголовный авторитет» из санкционного списка СНБО. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«33-летний уроженец Азербайджана проживал в Одесской области, время от времени меняя места нахождения. Фигурант позиционировал себя как «смотрящий» по диаспоре в Одессе и Одесской области.

Мужчина, ранее судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и наркотиков, согласовывал свою деятельность с «вором в законе» по прозвищу «Лавасогли-Батумский».

13 июля мужчина был доставлен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. В настоящее время во взаимодействии с одесским управлением Государственной миграционной службы Украины решается вопрос о его принудительном выдворении», - говорится в сообщении.

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