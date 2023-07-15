На Одещині затримали «кримінального авторитета» із санкційного списку РНБО

Наразі вирішується питання про примусове видворення «кримінального авторитета» з території України.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що оперативники відомства затримали «кримінального авторитета» із санкційного списку РНБО. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«33-річний уродженець Азербайджану проживав у Одеській області, час від часу змінюючи місця перебування. Фігурант позиціонував себе як «смотрящий» за діаспорою у м. Одеса та Одеській області.

Чоловік, раніше судимий за злочини, пов’язані з незаконним обігом зброї та наркотиків, погоджував свою діяльність із «вором в законі» на прізвисько «Лавасогли-Батумський».

13 липня чоловіка доставили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Наразі у взаємодії з одеським управлінням Державної міграційної служби України вирішується питання про його примусове видворення», - сказано у повідомленні.

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