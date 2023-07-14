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  1. В мире

Австриец отсудил право быть «зеброй»

23:51, 14 июля 2023
Мужчина в судах долго боролся за свою необычную фамилию.
Австриец отсудил право быть «зеброй»
Фото: timesofmalta.com
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В Австрии мужчина через суд добился права носить фамилию Зебра. Об этом сообщило издание Die Presse.

Чтобы получить такую необычную фамилию, австрийцу пришлось обратиться сначала в местный, а затем и в Верховный суд.

«Местный суд заявил мне, что зеброй может называться только животное, живущее в Африке», — рассказал мужчина.

В результате истец таки смог доказать, что эта «животная» фамилия числилась в его роде на протяжении нескольких веков, и только в 1950-х годах его дед решил от нее отказаться.

Как отмечает издание, ранее австрийский суд запретил другому гражданину страны взять фамилию Лошадь, но одобрил фамилии Лиса, Бобер и Страус.

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