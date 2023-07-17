Высший совет правосудия попросил ВККС найти место работы для давно уволенного за нарушение присяги судьи

В пользу Андрея Куликова есть решение ЕСПЧ, однако ситуация с его возвращением в кресло судьи непростая.

Высший совет правосудия 13 июля 2023 года попытался решить вопрос трудоустройства судьи военного местного суда Днепропетровского гарнизона Андрея Куликова.

Как известно, на свой пост Андрей Куликов был назначен еще в 1997 году. В феврале 2004 года Высший совет юстиции внес в Верховную Раду представление об увольнении Андрея Куликова с должности судьи за нарушение присяги. Но только 22 мая 2008 года Верховная Рада уволила Андрея Куликова с должности за нарушение присяги судьи.

По сообщениям СМИ, в вину Андрею Куликову были вменены многочисленные нарушения законодательства и этики.

Затем, в 2010 году был ликвидирован военный местный суд Днепропетровского гарнизона.

Впрочем, в январе 2017 года Андрею Куликову вместе с другими 17 бывшими судьями удалось выиграть дело в ЕСПЧ, известное как «Куликов и другие против Украины». ЕСПЧ в своем решении указал на несовершенство процедуры дисциплинарного производства в отношении судей, действовавшей в 2004-2012 годах.

Кассационный административный суд в составе ВС 18 июля 2019 года отменил решение Высшего совета юстиции, а также соответствующее постановление Верховной Рады и передал дело на повторное рассмотрение теперь уже Высшему совету правосудия. Впрочем, КАС ВС отказался обязать ВСП восстановить Андрея Куликова в должности судьи.

В 2020 году случился не совсем приятный казус – накануне рассмотрения своего дела в БП ВС Андрей Куликов обвинил судей Большой Палаты и членов Высшего совета правосудия в том, что они якобы готовят на него покушение. В итоге 19 судей БП ВС обратились в Совет правосудия с уведомлением о вмешательстве в их профессиональную деятельность.

15 июня 2021 года ВСП принял решение об отказе в увольнении Андрея Куликова с должности судьи военного местного суда Днепропетровского гарнизона, а 15 июля того же года принял решение об оставлении без рассмотрения заявления истца о возобновлении его в должности судьи этого суда.

Поскольку военного местного суда Днепропетровского гарнизона по состоянию на 2021 год уже не существовало, то и председатель указанного суда уже не мог издать приказ, согласно которому истец мог бы быть зачислен в штат соответствующего суда.

15 июня 2023 года Большая Палата Верховного Суда все же обязала Высший совет правосудия «принять меры, направленные на решение вопроса о возможности возобновления истца в должности судьи».

13 июля Высший совет правосудия констатировал, что согласно предписаниям абзаца третьего пункта 4 раздела ХІІІ «Переходные положения» Закона Украины от 7 июля 2010 г. № 2453-V «О судоустройстве и статусе судей», судьи военных судов гарнизонов, апелляционных военных судов регионов, апелляционного суда Военно-Морских Сил переводятся по их согласию в местные или апелляционные суды, кроме специализированных, на основании заявления о переводе по решению избравшего или назначившего их органа, с увольнением их с военной службы.

После вступления в силу Закона Украины от 2 июня 2016 года № 1402-VIII «О судоустройстве и статусе судей» перевод судьи на должность судьи в другой суд осуществляется на основании и в пределах рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей, внесенной по результатам конкурса на замещение вакантной должности судьи, проведенного в порядке, определенном статьей 79 настоящего Закона.

Перевод судьи на должность судьи в другой суд того же или низшего уровня может осуществляться без конкурса только в случаях реорганизации, ликвидации или прекращения работы суда, в котором такой судья занимает должность судьи (части вторая, третья статьи 82 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей »).

Таким образом, подчеркнул ВСП, в связи с ликвидацией военного суда Днепропетровского гарнизона Андрей Куликов может быть переведен по его согласию в местный, кроме специализированного, суд на основании и в пределах рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей без конкурса.

Учитывая указанное, к полномочиям Высшей квалификационной комиссии судей законодателем отнесено определение организационных оснований относительно перевода судьи ликвидированного военного суда Днепропетровского гарнизона Андрея Куликова в другой суд того же уровня без конкурса в связи с ликвидацией и прекращением работы этого суда.

Следовательно, ВСП и решил обратиться в ВККС относительно необходимости принятия мер, направленных на решение вопроса о возможности перевода Андрея Куликова на должность судьи в другой суд того же уровня.

Автор Вячеслав Хрипун

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