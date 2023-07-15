Стало відомо, що відбувається з проектом про скасування Господарського кодексу

Комітет створив робочу групу для доопрацювання законопроекту про скасування Господарського кодексу.

Парламентський Комітет з питань економічного розвитку ухвалив рішення створити робочу групу з доопрацювання законопроекту про скасування Господарського кодексу (законопроект про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період №6013).

Відповідне рішення ухвалили на засіданні 7 липня. Очолить робочу групу заступник голови Комітету Олексій Мовчан.

Нагадаємо, законопроект був ухвалений у першому читанні в січні 2023 року.

Ним вносяться зміни до Цивільного кодексу, визнається таким, що втратив чинність, Господарський кодекс, запроваджується перехідний період на сім років для поступового припинення «підприємств» та їх перетворення у господарські товариства, вносяться зміни до низки спеціальних законів з метою приведення їх у відповідність до Цивільного кодексу України. Проект стосується визначення обов’язків посадових осіб юридичних осіб, скасовуються поняття «право господарського відання» та «право оперативного управління» тощо.

Нагадаємо, раніше голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариса Рогач в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» зазначила, що ухвалення законопроекту 6013 про скасування Господарського кодексу не лише не вирішить наявних проблем, а породить нові – і щодо реалізації прав власників державного та комунального майна, і щодо управління військовим майном, і щодо економічної конкуренції, енергетичних та газотранспортних систем.

Автор: Наталя Мамченко

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