Готовы ли хозяйственные суды к реализации норм нового закона об обязательных электронных кабинетах, - комментарий председателя КХС ВС Ларисы Рогач

Залог невозвращения процессуальных документов участников дел – выполнить нормы, предусмотренные ХПК: председатель Кассационного хозяйственного суда Лариса Рогач о новом законе о требованиях регистрации электронных кабинетов участниками дел.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский подписал закон №3200-IX об обязательной регистрации и использовании электронных кабинетов для участия в судебных процессах. Соответствующий законопроект 7574 Верховная Рада приняла 29 июня.

Первыми изменения почувствуют участники хозяйственных процессов, ведь закон вводится в действие сначала в части внесения изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс – через 90 дней после его опубликования. Через 7 месяцев вводится обязанность регистрации электронных кабинетов в гражданском и административном процессах.

Изменения в ХПК определяют, в частности то, что суд выносит определение об оставлении искового заявления без движения в случае, если исковое заявление подано лицом, которое обязано зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировало его. Такие же негативные последствия распространяются на правила подачи апелляционных и кассационных жалоб.

Закон определяет, что в обязательном порядке регистрируют свои электронные кабинеты в Электронном суде адвокаты, нотариусы, государственные и частные исполнители, арбитражные управляющие, судебные эксперты, органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, другие юридические лица. Суд применит к лицу, которое обязано было зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировало его процессуальные последствия, и в случаях, если интересы такого лица по делу представляет адвокат.

Председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач прокомментировала, готовы ли технически суды и как должны действовать участники дел, чтобы их заявления не возвращали.

Чи технічно готові господарські суди до реалізації норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами»?

Нагадаю, що рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 № 1845/0/15-21 затверджено Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

У Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду підсистеми "Електронний кабінет", "Електронний суд" та підсистема відеоконференцзв’язку офіційно почали функціонувати з 5 жовтня 2021 року, у зв’язку з чим змінився порядок подання апеляційних і касаційних скарг.

Безперечно, застосування інформаційних технологій дає можливість здійснювати всі процесуальні дії через засоби електронного зв'язку з відповідними механізмами ідентифікації та безпеки. Крім того, це значно спрощує доступ громадян до правосуддя, забезпечує швидкий і зручний обмін процесуальними документами між судом та учасниками судового процесу, надає змогу сплатити судовий збір з використанням платіжних систем через мережу Інтернет.

Функціонування електронного судочинства і перехід з паперової форми в електронну економить час та гроші. Усі ми знаємо ситуацію, коли суди припиняли надсилання кореспонденції через відсутність коштів. Тому цілком очевидно, що сучасні реалії вимагають залучення альтернативних засобів комунікації. У випадку України такі новації продиктовані не лише прагненням до прогресу. Вони стали особливо актуальними у період пандемії COVID-19 та під час повномасштабної війни.

Запровадження системи ЄСІТС є важливим та ефективним інструментом організації судочинства, спрямованим спростити і прискорити розгляд справ, а господарські суди сприятимуть цьому.

Як мають діяти учасники справи, щоб їхні заяви не повертали?

Найголовніше – сторони повинні у визначений термін виконати вимоги Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами» стосовно реєстрації в електронному кабінеті.

Така опція у подальшому надасть змогу швидко й ефективно подавати як позови, так і додаткові документи.

Крім того, вимога щодо реєстрації офіційної електронної адреси в ЄСІТС вже була закріплена в процесуальному законодавстві, зокрема частині 6 статті 6 Господарського процесуального кодексу України, але внесеними змінами законодавець фактично наголошує на важливості запровадження електронного судочинства.

Запорука неповернення процесуальних документів учасників справ – виконати норми, передбачені Господарським процесуальним кодексом України.

Законодавець пропонує законопроєктом №9445 внести зміни до процесуальних кодексів – ЦПК України, ГПК України, КАС України, з яких вилучається інститут «нарадчої кімнати». Як Ви ставитеся до такої ініціативи?

Необхідність внесення наведених змін щодо інституту нарадчої кімнати підтверджується результатами аналізу процесуального законодавства провідних європейських країн, а також таких країн, як Сполучені Штати Америки, Канада та Великобританія.

У практичному значенні згадані зміни покликані спростити судовий процес, розвантажити суддів та пришвидшити розгляд справ у судах. Їх прийняття сприятиме удосконаленню та підвищенню ефективності процесуальних стадій ухвалення і проголошення судових рішень, гармонізації національного законодавства щодо правил судочинства із законодавством країн Європейського Союзу.

Автор: Наталья Мамченко

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