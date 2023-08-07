Законотворчество депутата от «Слуги народа» Марьяна Заблоцкого угрожает промышленному безвизу, - выводы Минэкономики

Депутат от «Слуги народа» Марьян Заблоцкий регистрирует одинаковые законопроекты под разными номерами, которые угрожают промышленному безвизу и приведут к росту цен на автомобили.

Народные депутаты от «Слуги народа» Марьян Заблоцкий и Александр Куницкий зарегистрировали законопроект 9460, угрожающий промышленному безвизу. Это отметило Министерство экономики в своем заключении на данный законопроект.

В частности, предлагаемые депутатами изменения могут нивелировать достигнутые результаты в рамках переговорного процесса по заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (Соглашение АСАА) в первых приоритетных секторах промышленной продукции, а именно машин.

Напомним, этого «промышленного безвиза» уже не первый год ждут украинские экспортеры, мечтающие о том, чтобы им не приходилось проходить повторные процедуры оценки и сертификации в странах ЕС.

Кроме того, как подчеркивает Минэкономики в своем заключении, в результате принятия данного законопроекта Заблоцкого в Украине могут повыситься цены на транспортные средства из-за необходимости обновления автопарка хозяйствующих субъектов всех форм собственности, что в условиях военного положения также приведет к повышению уровня потребительских цен на автомобили.

Примечательно, что законопроект Заблоцкого-Куницкого 9460 фактически полностью дублирует по содержанию предыдущий законопроект под номером 9210 Заблоцкого.

Зачем народный депутат решил завести свою законодательную инициативу под другим номером? Ответ прост – сменить один комитет Верховной Рады на другой, и попытаться «продавить» нужные нормы через других народных депутатов, которые, по мнению господина Заблоцкого, вероятно, более лояльны к его законотворчеству.

Так, законопроект 9210 не был поддержан в Комитете ВР по вопросам правоохранительной деятельности, получил отрицательные выводы от Исследовательской службы Верховной Рады, ГНЭУ парламента и Министерства.

Не найдя поддержки, Заблоцкий и Куницкий внесли новый законопроект, искусственно сменив профильный Комитет на парламентский Комитет по экономической политике, который возглавляет Дмитрий Наталуха. Почему эти депутаты считают, что через Комитет Дмитрия Наталухи это законотворчество «продавить» легче – пока неизвестно.

Впрочем, от смены названия и номера суть законопроекта 9460 не изменилась. Он включает в себя риски как для государства, так и для бизнеса и обычных граждан. Это не обошли в своем заключении законопроект и профильные заместители Министра экономики Украины Юлии Свириденко.

Как подчеркивает Министерство экономики, «принятие предложенных законопроектом 9460 изменений будет негативно влиять на выполнение Украиной обязательств в рамках Соглашения об ассоциации, поскольку введение одностороннего признания результатов оценки соответствия, проведенных в государствах-членах ЕС, нивелирует достигнутые результаты в рамках переговорного процесса по заключению Соглашения АСАА в первых приоритетных секторах промышленной продукции, а именно машин».

Следовательно, законопроект Заблоцкого-Куницкого ставит под угрозу дальнейшую экономическую евроинтеграцию Украины, а именно «промышленный безвиз».

Что касается последствий принятия такого законопроекта непосредственно для украинских граждан и для украинского бизнеса, то их Минэкономики констатировало очень просто – повышение цен на авто.

«Это может повлечь повышение уровня цен на транспортные средства из-за необходимости обновления автопарка субъектов хозяйствования любой формы собственности, что в условиях военного положения также приведет к повышению уровня потребительских цен.

При этом пояснительная записка к законопроекту не содержит достаточных обоснований необходимости внедрения предложенной нормы», - указывает Министерство экономики.

Также Министерство отмечает, что регистрация транспортного средства в странах, где применяются минимальные требования безопасности, не может быть приравнена к оценке соответствия требованиям, действующим в Украине. То есть проект 9460 также приведет к росту проблем с безопасностью на дорогах.

Учитывая это, законопроект Марьяна Заблоцкого Минэкономики не поддержало.

Поддержит ли его Комитет, возглавляемый Дмитрием Наталухой, на своем заседании 8 августа пока неизвестно.

«Судебно-юридическая газета» продолжит следить за ситуацией.

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